لبنان

عون يفضّل انعقاد مجلس الأمن المركزي

Lebanon 24
29-01-2021 | 01:00
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ذكرت مصادر بعبدا لـ"اللواء" ان "الرئيس ميشال عون يفضّل انعقاد مجلس الامن المركزي اولا لتجري القيادات الأمنية الموجودة على الأرض نقاشاً معمّقاً للمعطيات وتتّخذ القرار المناسب".

وأضافت المصادر": "ان اجتماع مجلس الأمن المركزي يتمّ بدعوة من وزير الداخلية وقد يرأسه رئيس الحكومة اذا أراد".

وقالت: "اذا كان من ضرورة لإنعقاد مجلس الدفاع الاعلى يتم الاتفاق على ذلك، لا سيما وان هناك حملة تقول ان مجلس الدفاع اخذ مكان الحكومة وهو يقرّر عنها وهذا أمر غير صحيح".
المصدر: اللواء
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