الحلول الوسطى غائبة في التشكيل

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "عدم اجتراح الحل السياسي ستكون له انعكاساته السلبية".

ولفتت إلى أن "السيناريوهات الضبابية للوضع اللبناني هي أكثر ما تقلق دون إغفال تمدّد وباء كورونا واستمرار تطور الأوضاع في طرابلس وما قد يستتبع ذلك".وأعلنت المصادر أن "لا مؤشرات كاملة بعد عن تحركات جديدة على صعيد المعالجات السياسية ولا سيما على صعيد تأليف الحكومة والمسألة معلقة بالتالي عند موقف المعنيين بالتأليف لجهة وحدة المعايير لدى رئيس الجمهورية ورغبة الرئيس المكلف بأحقية صلاحيته في التأليف وتسمية وزراء الاختصاص"، لافتة إلى أنه "حتى الحلول الوسطية لم تجد لها مكاناً".