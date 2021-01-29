لا تحرّكات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة

لم تسجّل اي تحرّكات أو اتصالات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة تؤدي الى تحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة السميك.

وقد أشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة إلى أن "التحرّكات اقتصرت على اتصالات جانبية غير معلنة للتشاور وتبادل الآراء حول كيفية تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، فيما بقيت الانظار مشدودة الى التوترات الامنية المتصاعدة لليوم الثالث على التوالي في طرابلس والتي اتخذت من انتفاضة المواطنين ضد الضائقة المعيشية واستمرار اجراءات الاغلاق الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا ، ستارا للقيام بأعمال مخلّة بالامن ، ما طرح جملة تساؤلات واستفسارات عن الجهات الرسمية التي تحمي وتوجه هذه المجموعات التخريبية وتسمح لها بالتحرك بحرية والقيام باعتداءاتها التخريبية بالقنابل وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الحازمة لملاحقتها والقاء القبض عليها.

وأشارت المصادر عبر "اللواء" إلى ان "ما يزيد من الشكوك حول ما يجري في طرابلس وربطه بأزمة تشكيل الحكومة، المواقف التي صدرت عن بعض اطراف الحكم وتحديدا رئيس "التيار الوطني الحر" بهذا الخصوص، الامر الذي يزيد من الشكوك حولها والخشية من استغلال هذا التفلّت الامني وتوسّعه الى مناطق اخرى بما يزيد من تعقيدات الأوضاع السياسية ويهدد السلم الاهلي في لبنان كله اذا بقيت الامور متفلتة على هذا النحو بلا حسيب او رقيب".