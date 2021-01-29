لبنان

لا تحرّكات بارزة على صعيد تشكيل الحكومة

Lebanon 24
29-01-2021 | 01:17
A-
A+
Doc-P-788786-637474800471104701.jpg
Doc-P-788786-637474800471104701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تسجّل اي تحرّكات أو اتصالات  بارزة على صعيد تشكيل الحكومة تؤدي الى تحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة السميك.
وقد أشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة إلى أن "التحرّكات اقتصرت على اتصالات جانبية  غير معلنة للتشاور وتبادل الآراء حول كيفية تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، فيما بقيت الانظار مشدودة الى التوترات الامنية المتصاعدة لليوم الثالث على التوالي في طرابلس والتي اتخذت من انتفاضة المواطنين ضد الضائقة المعيشية واستمرار اجراءات الاغلاق الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا ، ستارا للقيام بأعمال مخلّة بالامن ، ما طرح جملة تساؤلات واستفسارات عن الجهات  الرسمية التي تحمي وتوجه هذه المجموعات التخريبية وتسمح لها بالتحرك بحرية والقيام باعتداءاتها التخريبية بالقنابل وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الحازمة لملاحقتها والقاء القبض عليها.
وأشارت المصادر عبر "اللواء" إلى ان "ما يزيد من الشكوك حول ما يجري في طرابلس وربطه بأزمة تشكيل الحكومة، المواقف التي صدرت عن بعض اطراف الحكم وتحديدا رئيس "التيار الوطني الحر" بهذا الخصوص، الامر الذي يزيد من الشكوك حولها والخشية من استغلال هذا التفلّت الامني وتوسّعه الى مناطق اخرى بما يزيد من تعقيدات الأوضاع  السياسية ويهدد السلم الاهلي في لبنان كله اذا بقيت الامور متفلتة على هذا النحو بلا حسيب او رقيب".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-01-29
08:16 | 2021-01-29
07:50 | 2021-01-29
07:39 | 2021-01-29
07:13 | 2021-01-29
07:03 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website