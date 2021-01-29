لبنان

حركة اللواء إبراهيم لم تصل إلى نتائج

Lebanon 24
29-01-2021 | 01:32
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قالت مصادر متابعة للإتصالات عبر "اللواء" ان "حركة اللواء ابراهيم لم تصل بعد إلى نتائج لا سيما في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل، خاصة انه في حال تولّى ماروني حقيبة الداخلية يُفترض ان يتولى الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي لا سيما المسيحي". كما اشارت المصادر الى نقطة خلافية اخرى لا زالت قائمة لكنها لا تُعتبر جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء الحكومة، حيث لا زالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة".
المصدر: اللواء
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