بلبلة عند الكاثوليك

تدور بلبلة في اوساط المجلس الاعلى للروم الكاثوليك بعدما حدد البطريرك يوسف العبسي اذار موعدا نهائيا للانتخابات في ظل رغبة عدد كبير من الاعضاء في تأجيل الاستحقاق نحو ستة اشهر اذ ان الظروف المحيطة غير مؤاتية لمعارك انتخابية انطلقت شرارتها بابعاد سياسية.