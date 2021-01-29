لبنان

التزام الصمت

Lebanon 24
29-01-2021 | 04:24
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تلتزم سفيرة أوروبية بارزة معنية بلادُها بمبادرة أساسية بالصمت ترقباً للتطورات المقبلة في ضوء الاتصال الذي جرى بين رئيس بلادها والرئيس الأميركي لتبني على الشيء مقتضاه لاحقاً عندما تصلها المعلومات الجديدة حول ماهية الاتصال ونتائجه.
المصدر: النهار
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