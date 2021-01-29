لبنان

ألغاء الانتخابات

Lebanon 24
29-01-2021 | 04:24
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عُلم أن معظم الأحزاب ألغت جمعياتها العمومية وانتخاباتها وشكلت خلايا أزمة، ولوحظ أنّ معظم كوادر الحرس القديم أُبعدوا وهناك اتكال على عناصر شبابية لإدارة الأزمة الراهنة.
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المصدر: النهار
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