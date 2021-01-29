لبنان

الات اوكسيجين

Lebanon 24
29-01-2021 | 04:24
A-
A+
Doc-P-788795-637474950791348486.jpg
Doc-P-788795-637474950791348486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجرى وزير الاقتصاد راوول نعمه سلسلة اتصالات باصدقاء ومعارف له من اجل التبرع بالات اوكسيجين لمصلحة الصليب الاحمر اللبناني وقد لاقى تجاوبا جيدا وفر في المرحلة الاولى نحو عشرين الة سيتم الاتفاق مع احدى شركات المعدات الطبية لشرائها وتسليمها
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
تقصير فاضح.. وسوء توزيع المساعدات المالية على المحتاجين
lebanon 24
29/01/2021 08:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: ٣ جرحى تم نقلهم حتى الساعة الى مستشفيات المنطقة ٤٠ مصاباً تم اسعافهم في طرابلس
lebanon 24
29/01/2021 08:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: جريحان تم نقلهم حتى الساعة الى مستشفيات المنطقة و25 مصاب تم اسعافهم في المكان.
lebanon 24
29/01/2021 08:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: 12 فرقة تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين في طرابلس
lebanon 24
29/01/2021 08:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

المساعدات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-01-29
08:16 | 2021-01-29
07:50 | 2021-01-29
07:39 | 2021-01-29
07:13 | 2021-01-29
07:03 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website