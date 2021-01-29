الات اوكسيجين

اجرى وزير الاقتصاد راوول نعمه سلسلة اتصالات باصدقاء ومعارف له من اجل التبرع بالات اوكسيجين لمصلحة الصليب الاحمر اللبناني وقد لاقى تجاوبا جيدا وفر في المرحلة الاولى نحو عشرين الة سيتم الاتفاق مع احدى شركات المعدات الطبية لشرائها وتسليمها