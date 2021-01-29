لا حضور في مار مارون

تحتفل الكنيسة المارونية عذه السنة بعيد شفيعها من دون اي حضور رسمي بسبب جائحة كورونا علما ان الرسميين يفضلون عدم المشاركة بعد العظة التي القاها مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر وشكلت خطاب ادانة للرؤساء والوزراء في حضورهم ما اعتبره البعض اساءة مباشرة لهم.