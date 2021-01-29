لا اجوبة على اللقاح الصيني

تردد أنّ السلطات الصينية تمتنع عن تقديم أي أجوبة إزاء طلبات وزارة الصحة المتعلقة بحجز كميات من اللقاح الصيني، لأسباب سياسية تتعلق بالامتعاض من أداء وزير الخارجية والمغتربين تجاه الصين.

