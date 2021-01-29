لبنان

لا اجوبة على اللقاح الصيني

Lebanon 24
29-01-2021 | 04:24
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تردد أنّ السلطات الصينية تمتنع عن تقديم أي أجوبة إزاء طلبات وزارة الصحة المتعلقة بحجز كميات من اللقاح الصيني، لأسباب سياسية تتعلق بالامتعاض من أداء وزير الخارجية والمغتربين تجاه الصين.
المصدر: نداء الوطن
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