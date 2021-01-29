لبنان

تخزين رؤوس الماشية

Lebanon 24
29-01-2021 | 04:24
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يقوم تجار المواشي باستئجار أبنية وأراض لتخزين عشرات الآلاف من رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من أموال الدعم، بينما الأجهزة المعنية تغضّ النظر عن الموضوع لوقوف "رؤوس كبيرة" خلف شبكات الاتجار بالمواد المدعومة.
المصدر: نداء الوطن
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رؤوس ماشية

الدعم

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