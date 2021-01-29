تخزين رؤوس الماشية

يقوم تجار المواشي باستئجار أبنية وأراض لتخزين عشرات الآلاف من رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من أموال الدعم، بينما الأجهزة المعنية تغضّ النظر عن الموضوع لوقوف "رؤوس كبيرة" خلف شبكات الاتجار بالمواد المدعومة.