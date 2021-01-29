لبنان

حرب: طرح التمديد لعون كاريكاتوري

Lebanon 24
29-01-2021 | 05:57
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شكّك الوزير والنائب السابق بطرس حرب في مدى جدّية طرح التمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون متسائلاً "عمّا اذا كان طرحاً كاريكاتورياً أم حقيقياً، في اعتبار أنّه في ظلّ حال البلد اليوم بفضل هذا العهد، وحالة عون الصحّية، وهي نتيجة طبيعية لتقدّمه في السنّ ـ أطال الله بعمره ـ من غير الطبيعي أن يطرح أحد نوّابه، خصوصاً اذا كان طبيباً ويدرك ماذا يعني التقدّم في السنّ، فكرة التمديد معتبراً أنّ عدم التمديد للرئيس عون هو ظلم بحقّه وبحق قسم من الشعب اللبناني".

وأكّد حرب لـ"نداء الوطن" أنّ "الشعب اللبناني هو المظلوم، بفِعل فشل عون في إدارة عهده وفشله في تشكيل الحكومات وفي حلّ مشكلات اللبنانيين". وقال: "لست أفهم كيف يبرّر صاحب طرح التمديد طرحه، من المؤكّد أنّ هناك شيئاً غير طبيعي، فإما القصّة كاريكاتورية، واما هي تطبيق للقواعد المدرسية التي تقول إنّ من لا ينجح في صفّه "بيدوبل". وأضاف: "اعتقدت لوهلة أنّ طرح التمديد مزحة، لكن بعدما تأكّدت وسمعته بصوت صاحب الطرح صُعقت لهذا الكلام. ولكن، بغضّ النظر عن خفّة طرح التمديد للرئيس عون صاحب شعار الإصلاح والتغيير، التمديد يتعارض مع المادة 49 من الدستور التي حدّدت مدّة ولاية رئيس الجمهورية بستّ سنوات، لا يجوز عند انتهائها إعادة انتخابه إلاّ بعد انقضاء ستّ سنوات أخرى".
 
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المصدر: نداء الوطن
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