لبنان

بعد انقطاع.. حراك دبلوماسي لافت تجاه مرجعيات سياسية

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:03
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حراك دبلوماسي لافت تجاه مرجعيات سياسية ويشمل بعضها بعد انقطاع، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: الأنباء الالكترونية
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