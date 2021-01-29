لبنان

فريق سياسي يأخذ طرحا غير دستوري على محمل الجد

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:07
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فريق سياسي يأخذ طرحا غير دستوري على محمل الجد رغم مزايدته الدائمة على الاخرين بحماية الدستور، بحسب "الأنباء الالكترونية".
المصدر: الأنباء الالكترونية
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