التمديد لعون بالتفاصيل.. هكذا بدأت القصة

كتبت هيام القصيفي في "الأخبار" تحت عنوان " أثقال رئيس الجمهورية بين المطالبة باستقالته والتمديد له": " بين المناداة باستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واتّهام معارضيه لفريقه بالسعي إلى التمديد له، هناك مسافة من الحذر تتحكّم بقراءة مشهد الرئاسيات قبل أقلّ من سنتين من موعدها. كلتا الفكرتين تصبّان في إطار الضغط السياسي المتبادل، وإن كانت الفكرة الأولى قائمة على مشروعية سياسية تكرّرت منذ ما قبل عام 2005، حين أخذ التمديد مجاله مع الرئيسَين الياس الهراوي وإميل لحود، في ظلّ معارضة سياسية وزانة لهما. علماً أنّ المطالبة باستقالة الرؤساء ليست حديثة العهد، بل هي ممارسة عرفها رؤساء الجمهورية الأولى بضغط من الجبهات السياسية المختلفة الاتّجاهات بحسب الظروف ضد الرؤساء بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو وسليمان فرنجية والياس سركيس وامين الجميل".

إضغط هنا. وتابعت: "باختلاف الظروف تصبح المطالبة باستقالة عون سياسياً مختلفة تماماً عن مطالبات الشارع الذي انتفض في 17 تشرين الأول، قبل أن تتغيّر شعاراته. سلكت الفكرة منحى تصاعديّاً بعد هذا التاريخ، وأخذت مع البعض، من غير السياسيين، سلوكاً شخصيّاً وإنسانيّاً غير لائق، يتعلّق بصحّة رئيس الجمهورية. إلّا أنها سياسياً ظلّت تراوح مكانها كونها لا تزال محصورة بفئة سياسية محدّدة نسبياً من قوى 14 آذار السابقة، ولم تصبح بعد إطاراً سياسياً جامعاً لدى القوى التي اتّحدت عندما طالبت باستقالة الرئيس إميل لحود". لقراءة المقال كاملاً