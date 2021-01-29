لبنان

السنيورة و"نداء" الراعي... هذا ما دار ين الرجلين

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:13
A-
A+
Doc-P-788810-637474978000848388.jpg
Doc-P-788810-637474978000848388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" خرقت زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى بكركي الأجواء السائدة، ومعروف أن البطريركية المارونية كانت من أكبر المساندين للرئيس السنيورة بعد محاولة "حزب الله" تنفيذ الإنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية عام 2005، واختار حينها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير مساندة الحكومة الشرعية في وجه محاولات الإستقواء بالسلاح غير الشرعي.
ويُبدي السنيورة حرصاً على إنقاذ المبادرة الفرنسية من خلال تأليف حكومة إختصاصيين مستقلّة، وهذا الأمر يتفق به مع البطريرك الراعي إتفاقاً تاماً، إذ إن أجواء لقاء الرجلين كانت بالتشديد على قيام مثل هكذا حكومة وعدم القبول بحكومة سياسية مبطّنة تشبه حكومة الرئيس المستقيل حسّان دياب، لأنها ستؤدّي بلبنان إلى الخراب.

سعى السنيورة خلال جلسته مع الراعي إلى الإطّلاع على المسار الذي تسلكه مبادرته والعراقيل التي تواجهها، وما إذا كان قادراً على المساعدة وخصوصاً داخل الملعب السنّي، من دون أن يعني ذلك القيام بوساطة مع الرئيس سعد الحريري من أجل تليين موقفه، لأنه يعتبر أن العقدة الأساسية موجودة عند "حزب الله" ومن ثمّ في قصر بعبدا وعند رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، وليس في وارد الضغط على الحريري لتقديم تنازلات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
 
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2021-01-29
08:26 | 2021-01-29
08:16 | 2021-01-29
07:50 | 2021-01-29
07:39 | 2021-01-29
07:13 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website