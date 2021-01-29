لبنان

العونيون لخصومهم: لن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:23
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" لقد باتت المعادلة واضحة. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يراهن على خشية العهد من الانهيار الشامل الذي يطيح بآخر مكتسباته ويشطب كل خططه وطموحاته، فيقدم على التنازلات المطلوبة منه حكومياً... لمصلحة رئيس "تيار المستقبل". ولهذا لا كلام عن اعتذار أو تراجع في قاموس رئيس الحكومة المكلّف.
وتابعت: يعتقد العونيون أنّ رئيس الحكومة المكلّف يحاول تعويض ما تعرّض له من خسائر وتنازلات طوال السنوات الماضية سواء بفعل قانون الانتخابات أو بفعل اتفاق الدوحة الذي أرسى قواعد جديدة فرضها انقلاب الرابع عشر من شباط 2005، لتكريس أعراف جديدة علّه يتمكن من تمديد أمدها وفرضها على وقع التطورات الاقليمية.

لكن العونيين يردّون بالمقابل أنّ الانهيار الحاصل لن يدفع العهد ثمنه لوحده، مشيرين إلى أنّ رهان الحريريين ليس في محله، لأنّ الوقت لن يدفع برئيس الجمهورية أو برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى التراجع. يقولون: أنتم لا تعرفون ميشال عون، ليس من طينة الرجال الذين يضعفون في اللحظات الصعبة، لا بل يزداد تشدداً وصلابة. ولذا فإنّ اعتماد سياسة المماطلة والاتكاء على عضلات المبادرة الفرنسية لفرض شروط تنازلية على العهد، لن تؤتي ثمارها.
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المصدر: نداء الوطن
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