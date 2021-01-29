لبنان

من 850 إلى أكثر من 2000 دولار.. جنون بسوق الأوكسجين والمواطن يختنق

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:28
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كتبت رحيل دندش في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " الاحتكار يقطع النفَس عن «سوق الأوكسيجين»: " كل شيء قابل للاستغلال والاحتكار والتزوير حتى «جرعة» الأوكسيجين. يومياً، وعبر مختلف قنوات التواصل، مناشدات من ذوي مرضى بحاجة إلى أجهزة تنفّس في ظل ارتفاع خيالي لأسعارها، بسبب احتكار التجار والتهافت غير المسبوق على شراء هذه الأجهزة وتخزينها. وفيما تتدهور حالات كثيرين، يكفي توافر هذه الأجهزة لهم ليحول دون دخولهم إلى المستشفيات أو خسارة حياتهم في مرحلة هي الأخطر من تفشي الوباء مع تصاعد عدّاد الموتى.
منذ مطلع السنة، ومع تزايد انتشار الوباء، بدأ التهافت على شراء أجهزة مكثّفات الأوكسيجينOxygen) Concentrator) التي تولّد الأوكسيجين، وعلى أسطوانات الأوكسيجين التي تعاد تعبئتها. بحسب الأسعار، يمكن الاستنتاج بسهولة أن من يشترون هم من الميسورين غالباً. وبحسب بعض التجار، كثيرون من هؤلاء لا يحتاجون إليها، لكنهم يخزّنونها وقائياً لـ«وقت العازة». حمّى الطلب دفعت بعض التجار إلى «قشّ» الأجهزة من الوكلاء ورفع أسعارها بشكل خيالي. فالجهاز الذي يولّد الأوكسيجين من صنع أميركي، مثلاً، قفز سعره من 850 دولاراً إلى أكثر من 2000 دولار. وارتفعت أسعار الأجهزة الصينية من 300 دولار إلى أكثر من 1000، علماً بأن الطلب في الأحوال العادية كان على استئجار هذه الأجهزة (كانت تؤجر بـ 150 ألف ليرة شهرياً ويشتريها فقط من يحتاج إليها بشكل مزمن).". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
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