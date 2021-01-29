لبنان

من سرّب الملف؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 06:43
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كتبت "الجمهورية": أكدت جهة رسمية أنها ليست هي من سرّب ملفاً قضائياً جرى تحريكه أخيراً من الخارج.

المصدر: الجمهورية
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