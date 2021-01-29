لبنان بين الدول الأكثر فساداً.. تراجع متواصل وهذه الدول تسبقه (صورة)

سجّل لبنان تراجعاً ملحوظاً في مرتبته، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وفي التفاصيل أنّ لبنان احتل المرتبة 149 عالمياً من أصل 180 دولة يقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 138 من أصل 180 دولة لعام 2019، متراجعاً 11 مرتبة بين الدول، كما حصل على مرتبة 25 على 100 بتراجع بلغ 5 نقاط. هذا التراجع يشير إلى عجز الدولة اللبنانية ومؤسساتها المتفاقم على الرغم من الدعوات والخطابات المنادية بالإصلاح ومكافحة الفساد.

وكلما زاد عدد النقاط يعني ذلك أن الفساد أقل انتشارا في الدولة. وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، وتقوم المنظمة بتصنيف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وقد اعتمد تصنيف لبنان على 7 من أصل 13 مؤشراً للتقييم. كما

🔵 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score now! #CPI2020 https://t.co/kDFcFmHEXT — Transparency Int'l (@anticorruption) January 28, 2021

ترتيب الدول

وبالعودة إلى ترتيب الدول على مؤشر مدركات الفساد فقد احتلت كل من الدنمارك ونيوزيلندا المرتبة الأولى بدرجة (88/100) على المستوى العالمي. بينما احتلت كل من فنلندا، سنغافورة، السويد وسويسرا المرتبة الثالثة بدرجة (85/100). أما عربياً فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بدرجة (71/100)، وقطر المرتبة الثانية بدرجة (63/100). بينما احتل كل من جنوب السودان والصومال المرتبة الأخيرة عالمياً بدرجة (12/100) على المستوى العالمي، تليهما سوريا (14/100) واليمن وفنزويلا (15/100).