لمن وزّع الحريري لقاحات الكورونا؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" انه تبيّن بعدَ عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارته الأخيرة إلى الإمارات، أنه حملَ معه نحو 500 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، جرى توزيعها على العاملين معه وعائلاتهم.