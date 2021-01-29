لبنان

لمن وزّع الحريري لقاحات الكورونا؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 07:03
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ذكرت صحيفة "الأخبار" انه تبيّن بعدَ عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارته الأخيرة إلى الإمارات، أنه حملَ معه نحو 500 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، جرى توزيعها على العاملين معه وعائلاتهم.
المصدر: الأخبار
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لبنان

سعد الحريري

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