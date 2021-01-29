هكذا بدا مبنى بلدية طرابلس صباحا بعد إحراقه أمس (صور)

أوضح الدكتور رياض يمق ‎رئيس بلدية طرابلس عبر "لبنان 24" انه لم يُصب اي من موظفي البلدية او الحرس بأذى اثناء "العمل الجبان" الذي طال مبنى البلدية.واكّد يمق ان "من قام بهذا العمل هدفه تخريب الثورة واطفائها"، مضيفاً انه متأكد "انهم ليسوا من الثوار".كما استغرب تأخر وصول القوى الامنية والجيش الى المبنى البلدي لحمايته، علماً ان كل المعلومات كانت تشير الى احتمال وقوع شغب على الاملاك العامة.