لبنان

أضرار بمجمع العزم التربوي بعد اقتحامه أمس من قبل عدد من المحتجين (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 08:16
A-
A+
Doc-P-788848-637475056387835739.jpg
Doc-P-788848-637475056387835739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام عدد من المحتجين مساء أمس الخميس باقتحام مجمع العزم التربوي الذي يضم جامعة ومدرسة العزم والمعهد التقني في طرابلس.

 

 

وكان المحتجون قد خلعوا الباب الحديدي الخارجي للمجمع وتمكنوا من الدخول اليه ، حيث قاموا بالعبث ببعض الملفات والموجودات مخلّفين بعض الاضرار.

 
 
 
 

وفي اتصال لـ "لبنان 24" مع ادارة مجمع العزم التربوي، اوضح "عمر عدرة" ان المجمع تعرض فقط لاضرار قليلة عند البوابة الرئيسية ومدخل المجمع الداخلي حيث قام المحتجون بكسر غرفة حرس وكاميرا للمراقبة بالاضافة لسرقة دراجة كانت في المجمع.

 

وقد غادر من بعدها المحتجون عقب وصول عناصر الجيش اللبناني الى المكان.

 

وقد اوضحت ادارة المجمع ان هذا العمل هو "عمل جبان" لا يمت لاهل طرابلس بصلة حيث ان مجمع العزم هو من الصروح التعليمية لمدينة طرابلس والشمال، مستغربةً استهداف صرح تعليمي اثناء الاحتجاجات.

 

المصدر: لبنان 24 الشمال
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2021-01-29
11:50 | 2021-01-29
11:47 | 2021-01-29
11:42 | 2021-01-29
11:38 | 2021-01-29
11:24 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website