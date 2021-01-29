أضرار بمجمع العزم التربوي بعد اقتحامه أمس من قبل عدد من المحتجين (صور)

وكان المحتجون قد خلعوا الباب الحديدي الخارجي للمجمع وتمكنوا من الدخول اليه ، حيث قاموا بالعبث ببعض الملفات والموجودات مخلّفين بعض الاضرار.

قام عدد من المحتجين مساء أمس الخميس باقتحام مجمع العزم التربوي الذي يضم جامعة ومدرسة العزم والمعهد التقني في طرابلس.

وفي اتصال لـ "لبنان 24" مع ادارة مجمع العزم التربوي، اوضح "عمر عدرة" ان المجمع تعرض فقط لاضرار قليلة عند البوابة الرئيسية ومدخل المجمع الداخلي حيث قام المحتجون بكسر غرفة حرس وكاميرا للمراقبة بالاضافة لسرقة دراجة كانت في المجمع.

وقد غادر من بعدها المحتجون عقب وصول عناصر الجيش اللبناني الى المكان.

وقد اوضحت ادارة المجمع ان هذا العمل هو "عمل جبان" لا يمت لاهل طرابلس بصلة حيث ان مجمع العزم هو من الصروح التعليمية لمدينة طرابلس والشمال، مستغربةً استهداف صرح تعليمي اثناء الاحتجاجات.