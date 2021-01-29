أعيد فتح جميع الطرقات في طرابلس والشمال فجر اليوم الجمعة بعد ان تم قطع جزء منها مساء أمس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وبالتالي اصبحت جميع الطرقات في طرابلس والشمال سالكة.