حوادث طرابلس... والمجلس الأعلى للدفاع

إستغربت مصادر سياسية مطلعة عدم تجاوب الرئيس ميشال عون مع طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب لجهة ضرورة إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع من أجل مناقشة الوضع الخطير في طرابلس. وأعتبرت أن ما يحصل في عاصمة الشمال خطير للغاية ويُفترض بالدولة ومؤسساتها التحرك من أجل ضع حد لهذه الحوادث اليومية، وذلك عن طريق معالجة الأسباب التي دفعت المحتجين إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بالحدّ الأدنى من إهتمام الدولة بالفئات المهمشة في أكثر من منطقة لبنانية، وبالأخص في الشمال.