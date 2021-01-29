لبنان

هذه الطرق الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

Lebanon 24
29-01-2021 | 09:27
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج حاليا هي:
ضهر البيدر
عيناتا - الارز
كفرذبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
جرد مربين - الهرمل
كفريا - معاصر الشوف.
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لبنان

طرق جبلية

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