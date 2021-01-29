لبنان

ممنوع مهاجمة "حزب الله"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2021 | 09:46
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علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن هناك قرارا داخل "التيار الوطني الحر" بتجنب القياديين والنواب ومن يمون عليهم التيار مهاجمة "حزب الله" عبر وسائل الاعلام.

واشارت المصادر الى أن هذا القرار يهدف الى الحد مما يحصل بين الطرفين بسبب انتقادات واسعة يقوم بها بعض القياديين العونيين ضد الحزب عبر وسائل الاعلام ما يوتر العلاقة بين الطرفين.

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خاص "لبنان 24"

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