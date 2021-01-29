لبنان

القاضي إبراهيم إدعى على شركة دواء بجرم مخالفة قانون الصيدلة

Lebanon 24
29-01-2021 | 10:05
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بناءً على الإخبار المقدم من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بموضوع احتكار الدواء، إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد شركة "newallfarma" ومديرها المفوض بالتوقيع وكل من يظهره التحقيق بجرائم مخالفة قانون الصيدلة رقم 367/94 والمادتين 658 و770 من قانون العقوبات، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مع ورقة طلب بمواد الإدعاء.
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