مراجعات داخلية في "التيار الوطني الحر"!





علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر" بدأ بمراجعات داخلية حول الورقة السياسية الجديدة التي تحدد توجهاته السياسية العامة في المرحلة المقبلة.



واشارت المصادر الى أن الورقة الجديدة فيها استمرارية لثوابت سياسية مثل بعض التحالفات، كما فيها بعض الانقلابات النوعية في امور اخرى.