لبنان

ريتا درغام غادرت ولم تعُد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 10:32
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ريتا جورج درغام (مواليد عام 2000، لبنانية) الّتي غادرت قرابة الساعة 1:30 من بعد منتصف ليل 27-28/1/2021 منزلها الكائن في محلّة مستيتا-جبيل متوجهةً إلى منزل إحدى صديقاتها، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً أنها تعاني من تأخّر عقلي وصعوبة في الإدراك (وفقاً لإفادة والدها).

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 548092/09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
 
 
 
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