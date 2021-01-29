لبنان

جمعية المصارف تتبرع بثمن 1000 جهاز توليد الاكسيجين للصليب الاحمر

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:07
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أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في بيان انه "أبلغ الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة، عن تبرع الجمعية بثمن شراء1000 جهاز توليد الاكسيجين، على ان تسلم الى الصليب الاحمر".
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جمعية المصارف

سليم صفير

لبنان

الصليب الأحمر

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