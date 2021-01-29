جمعية المصارف تتبرع بثمن 1000 جهاز توليد الاكسيجين للصليب الاحمر

أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في بيان انه "أبلغ الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة، عن تبرع الجمعية بثمن شراء1000 جهاز توليد الاكسيجين، على ان تسلم الى الصليب الاحمر".

