لهذا... الحريري قادرعلى المناورة اكثر من عون!



بالرغم من كل التحليلات التي تحدثت عن الضعف الشعبي الذي بات يعاني منه تيار "المستقبل" غير ان اللحظة السياسية التي نمر بها تعطي الرئيس سعد الحريري دفعا سياسيا جديا يمكّنه من المناورة للحصول على مبتغاه.

ولعل الحريري يعرف ذلك جيدا، من هنا يحاول الوصول الى لحظة التسوية المناسبة مع الرئيس عون من اجل الحصول على اكبر قدر من المكتسبات السياسية.

يعرف الحريري جيدا انه حاجة لا غنى عنها للقوى السياسية في لبنان، او اقله لـ"حزب الله"، الحزب الاقوى والذي لا يمكن تجاوزه في قضايا مثل اختيار رئيس حكومة.

انطلاقا من الحاجة هذه، رفض الحزب عرضا عونياً للسعي لاستبدال الحريري واصر على التمسك به كرئيس للحكومة الى ما شاء الله، حتى لو ادى ذلك الى استنزاف ما تبقى من ايام من عمر العهد.

الحريري يعلم ايضاً ان الفرنسيين يفضلون ان يكون هو على رأس الحكومة، على الرغم من ان هذه الرغبة لم تعد ثابتة، اذ ان حاجتهم للحلحلة الداخلية جعلتهم يوافقون على غير الحريري اذا اضطر الامر.

لكن مع ذلك ييقى الحريري حاجة للقوى الافعل في لبنان، حتى انه يتمتع بغطاء سياسي سني جيد من خلال تجمع رؤساء الحكومات السابقين.



من كل ما تقدم يعمل الحريري على الانتصار على عون، اذ ان اي تنازل قد يقدمه سيزيد من ازمته الشعبية، وهو اليوم يعلم ان لديه فرصة بالعودة الجدية الى السلطة، وبالتالي اعادة رص صفوف تياره.

اضافة الى ذلك، يعرف الحريري ان الوقت لصالحه وليس لصالح عون الذي يمر عهده في ظل فراغ وانهيار وفوضى، وعليه فإنه مضطر في لحظة ما للتنازل سياسيا وحكوميا للحريري الذي يستغل هذا الوقت في محاولة لتحصين وضعه في الاقليم. فاذا نجح، عاد الى سابق قوته السياسية. واذا فشل، ها هو رئيس حكومة مكلف لا يستغني عنه خصومه قبل حلفائه.