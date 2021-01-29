اعطال الانترنت في قرى شوفية مستمرة والاهالي يناشدون الوزارة التدخل

ناشدت بلديات وهيئات محلية وعائلات في عدد من قرى الشوف الاعلى، لا سيما بطمة الشوف، وزارة الاتصالات معالجة الاعطال على شبكات الانترنت منذ نحو 20 يوما والغائبة عن عدد من الاحياء او تأتي بشكل متقطع لفترات بسيطة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.وطالب الاهالي الوزارة "بالايعاز الى الفرق الفنية اصلاح الاعطال وخصوصا خلال الامتحانات، بالاضافة الى ان الموظفين يعملون عن بعد ايضا".