لبنان

"هآرتس": "حزب الله" قرصن 250 خادماً.. معلومات حساسة وشركات بهذه الدول

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2021 | 12:30
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نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنّ مجموعة قراصنة "وكيلة" لـ"حزب الله" اخترقت شبكات إنترنت وهواتف محمولة مستهدفةً أنظمة وقواعد بيانات مئات الشركات حول العالم (250 خادماً)، لا سيما في مجال الاتصالات والبنية التحتية.  
 
 
 
 
 
 
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية ClearSky فإنّ المجموعة تُعرف باسم "أرز لبنان" بالعربية واستخدمت برمجيات وتقنيات ارتبطت في الماضي بقراصنة يعملون لصالح إيران. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ مجموعة القراصنة نجحت في اختراق ما يزيد عن 250 خادماً في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان ومناطق في الضفة الغربية خاضعة لسيطرة الاحتلال والسلطات الفلسطينية، مبينةً أنّ المجموعة تشتهر بتنفيذ "عمليات مراوِغة للغاية وموجهة بشكل انتقائي ومُدارة بعناية"، ومرجحةً أنّها تتبع للوحدة الإلكترونية للحزب.  

ونقلت "هآرتس" عن تقرير الشركة الإسرائيلية قولها: "نقدّر أنّ عدداً أكبر من الشركات تعرّض للقرصنة وأنّ معلومات قيمة سُرقت من هذه الشركات على امتداد أشهر وسنوات". وتابعت الصحيفة بالقول إنّ مجموعة القراصنة ناشطة منذ سنوات وتُعرف في مجالها بأنّها تندرج في خانة مجموعات "التهديد المتقدم والمستدام" التي تحظى بتمويل الدول أو المجموعات السياسية. وبالاستناد إلى تقرير سابق صدر عن شركة Check Point Software Technologies الأميركية-الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن هذه المجموعة في 2012، قالت "هآرتس" إنّه تبيّن للشركة المذكورة أنّ غايات سياسة وأيديولوجية تحرّك القراصنة. بل افترضت الشركة في العام 2015 أنّها مرتبطة بإيران.  

يُذكر أنّ تقرير ClearSky افترض أن القراصنة استخدموا الخوادم في الولايات المتحدة وبريطانيا لشن الهجوم، مرجحاً أن تكون الخوادم في الشرق الأوسط والعالم العربي هي الأهداف. وقال التقرير إن الهجوم بدأ في أواخر العام 2019 واستمر بسرية طوال العام الفائت. وأشارت التقرير إلى أن المجموعة اخترقت شركات تقديم الخدمات الحسابية وخدمات الاستضافة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والاحتلال الإسرائيلي، كما أنّها لم توفر شركة "فودافون" الخلوية المصرية (Vodafone)، ومُزوّدي خدمات الإنترنت والهاتف في السعودية والأردن وفلسطين والإمارات، بحسب ما كتبت "هآرتس".  

 

 

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ترجمة "لبنان 24"

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