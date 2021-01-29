لبنان

عون استقبل الشامسي في زيارة وداعية

Lebanon 24
29-01-2021 | 12:25
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية.

ومنح عون الشامسي وسام الارز الوطني من درجة ضابط اكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية - الاماراتية وتطويرها في المجالات كافة.
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ميشال عون

حمد سعيد الشامسي

الامارات

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