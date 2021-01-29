عون استقبل الشامسي في زيارة وداعية

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية.



ومنح عون الشامسي وسام الارز الوطني من درجة ضابط اكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية - الاماراتية وتطويرها في المجالات كافة.