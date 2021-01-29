"مجمع العزم التربوي": يد الإجرام لن تمنعنا من متابعة رسالتنا

أصدرت إدارة "مجمع العزم التربوي" بياناً جاء فيه: "امتدت يد الحقد والتخريب لتعبث ليل امس بمباني مجمع العزم التربوي في طرابلس محطمة الابواب والنوافذ وناهبة ما استطاعت من الممتلكات، متلطية بجوع الناس وألمهم وقهرهم، ومستفيدة من لعبة عض الاصابع السياسية التي جعلت الاجهزة الامنية والعسكرية القريبة من مباني المجمع تتاخر في التدخل لحماية هذا الصرح العلمي في ظل غياب حكومي وتفكك واضح بدأ ينال من جسد السلطة في البلاد.

يهمنا نحن القيمين على هذا الصرح التربوي ان نعلن استنكارنا وشجبنا لهذا الاعتداء الآثم الذي نعتبره اعتداءً ليس على المؤسسة فحسب بل على كل طرابلس واهلها الشرفاء.كما يهمنا ان نؤكد لاهلنا ان يد الاجرام هذه لن تمنعنا من متابعة رسالتنا في تقديم التربية والتعليم لابناء الشمال عموما ومديتنا الحبيبة طرابلس على وجه الخصوص، لأن قناعتنا هي اقفل مدرسة تفتح سجنا ولبنان لن يبنى الا بالتربية والتعليم. عاشت طرابلس عاشت مؤسسات العزم".