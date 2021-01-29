خطيب الشهيدة سحر فارس يكشف معلومات مهمة عن تحقيقات إنفجار المرفأ

كشف خطيب شهيدة فوج الاطفاء سحر فارس، التي قضت في انفجار المرفأ في الرابع من آب، جيلبير القرعان، ما أخبرهم اياه القاضي فادي صوان عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.وقال في مداخلة عبر قناة الـ"LBCI" إن صوان وعدهم خيراً، وانه كشف من قام بتزوير الاوراق، وهو يحقق مع اصحاب الشاحنات التي نقلت النيترات الى العنبر رقم 12، وبأنّ القاضي سوف يقوم ايضا بالتحقيق مع المسؤولين والوزراء، وانه بامكانه ان يصدر القرار الطني.وأكد القرعان في حديثه أن الاهالي يريدون معرفة من المسؤول عن النيترات، ومن دفع ومن كان يعلم وتسبب بهذه الفاجعة.وتعليقاً على ما تردد بأنّ يكون ما حصل ضربة من العدو الاسرائيلي او صاروخ، قال القرعان: "فرنسا سلّمت لبنان صوراً قبل يومين وبعد يومين من حصول الإنفجار، أما صور الرابع من آب فقالت أن الاقمار لم تكن موجهة إلى لبنان مع أن القاضي صوان متأكد من وجودها، والأمر نفسه حصل مع البريطانيين، أما تقرير الـFBI فمستوحى من الجهاز الأمني اللبناني، وهذا يدلّ على أن ما حصل صاروخ أو ضربة إسرائيلية".