تحقيق بملف "منافي للحشمة" يكشف تجار مخدرات

كشفت تحقيقات في ملف ارتكاب أفعال للحشمة عن تورط فتاة مدعى عليها بتعاطي المخدرات، وقد أرشدت الأخيرة الى أسماء عدد من تجار ومروّجي المخدرات التي كانت تتصل بهم للحصول على حاجتها من الكوكايين.القضية تعود الى العام الماضي، حين كان مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يحقّق مع المدعى عليها "ايمان.ح" بجرم خطف وأعمال منافية للحشمة، ولدى إجراء فحص مخبري لها، جاءت النتيجة إيجابية لجهة تعاطيها الكوكايين، فتمّ تنظيم محضر على حدة بجرم مخدّرات أحيلت بموجبه المدعى عليها المذكورة الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي.وخلال التحقيقات الأولية أفادت "ايمان.ح" أنها تتعاطى الكوكايين منذ حوالي الشهرين، وتستحصل عليها من شخص ملقّب بـ"بوب" من بلدة حورتعلا حيث تتصل به على الرقم (...) فيرسل إليها أحد العاملين لديه الملقّب أبو عكر وتلتقيه في فرن الشباك.