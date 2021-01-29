لبنان

تحقيق بملف "منافي للحشمة" يكشف تجار مخدرات

سمر يموت

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Lebanon 24
29-01-2021 | 12:50
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كشفت تحقيقات في ملف ارتكاب أفعال للحشمة عن تورط فتاة مدعى عليها بتعاطي المخدرات، وقد أرشدت الأخيرة الى أسماء عدد من تجار ومروّجي المخدرات التي كانت تتصل بهم للحصول على حاجتها من الكوكايين.

القضية تعود الى العام الماضي، حين كان مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يحقّق مع المدعى عليها "ايمان.ح" بجرم خطف وأعمال منافية للحشمة، ولدى إجراء فحص مخبري لها، جاءت النتيجة إيجابية لجهة تعاطيها الكوكايين، فتمّ تنظيم محضر على حدة بجرم مخدّرات أحيلت بموجبه المدعى عليها المذكورة الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

وخلال التحقيقات الأولية أفادت "ايمان.ح" أنها تتعاطى الكوكايين منذ حوالي الشهرين، وتستحصل عليها من شخص ملقّب بـ"بوب" من بلدة حورتعلا حيث تتصل به على الرقم (...) فيرسل إليها أحد العاملين لديه الملقّب أبو عكر وتلتقيه في فرن الشباك.
 
وتبين أن مستخدم الرقم المذكور هو المدعى عليه "محمد.د" بحقّه 15 اسبقية بجرم إتجار وترويج مخدّرات، وهو يعمل لصالح المدعى عليهما "عباس.ع.م" بحقه أكثر من 550 اسبقية بجرم اتجار بالمخدرات، و"علي م.م" بحقّه أكثر من 150  اسبقية بجرم إتجار بالمخدرات.

وتخلّفت "ايمان" عن حضور التحقيقات الإستنطاقية، وبقي "محمد" و"عباس" و"علي" متوارين عن الأنظار خلال مراحل التحقيق كافة.

وبخلاصة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراراً ظنياً طلب بموجبه عقوبة السجن المؤبد لكافة المدعى عليهم، باستثناء "ايمان" التي ظنّ بها بجنحة التعاطي وأحال الجميع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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سمر يموت

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