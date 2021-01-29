موفد جعجع من بكركي: العلاقة بين القوات والصرح متينة

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب "القوات اللبنانية" انطوان مراد موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، حيث تم عرض الاوضاع العامة في البلاد، لا سيما التعثر في تشكيل حكومة انقاذ لاخراج البلاد من الازمات التي تعيشها في هذه الايام، بالاضافة الى موضوع الانتخابات النيابية المبكرة على اساس القانون الحالي.

ونقل مراد للبطريرك الراعي تحيات الدكتور جعجع ، مؤكدا "العلاقة المتينة بين حزب القوات اللبنانية والصرح البطريركي واهمية التواصل والتشاور مع سيد بكركي في الظروف الراهنة".