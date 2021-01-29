نقابة المحررين تنجز لائحة الصحافيين الراغبين بالتلقيح.. كم بلغ عددهم؟

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان انها "أنجزت لائحة بالصحافيين الذين يرغبون بتلقي لقاح كورونا، ورفعتها الى وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وذلك بناء على الاتصالات التي وردت الى النقابة خلال المهلة التي انتهت أمس الخميس".

وأشار البيان الى "ان عدد الراغبين بلغ 550 محررا ومراسلا صحافيا، في حين أحيلت أسماء الإعلاميين في المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية والمصورين الى المجلس الوطني للاعلام ونقابة المصورين".

وذكرت النقابة "أن هذه اللوائح لا تغني عن التسجيل الالزامي في المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية على الرابط الآتي:

https://covax.moph.gov.lb/

وأعلنت النقابة انها "سوف تتابع اتصالاتها مع المعنيين بالتنسيق مع وزيرة الاعلام، لتأكيد وضع الصحافيين في جدول أولويات حملة التلقيح".