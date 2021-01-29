لبنان

وفاة رجل اعمال لبناني.. وبلدية جبيل تنعي

Lebanon 24
29-01-2021 | 13:00
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نعت بلدية جبيل الصناعي في بيان، رجل الاعمال انطوان عبد المسيح جاء فيه : "رحم الله رجل الأعمال السيد انطوان عبد المسيح الذي رحل أمس وترك بصمات أنامله صانعة الخير في قضاء جبيل الذي أصبح جزءا من نسيجه الاجتماعي، بفضل وجود معمله الصناعي في إده منذ خمسين عاما. هذا الرجل الذي أحب وطنه وبلاد جبيل وتبرع بتشييد قصر المؤتمرات في المدينة، بهدف المساهمة في إنماء القضاء ثقافيا وسياحيا واقتصاديا، ليكون القصر بتصرف كل اللبنانيين كمعلم يضاف إلى معالم جبيل التي نفتخر بها".


وختم البيان: "مخلصون، شرفاء، وطنيون قادرون على خدمة الوطن وأبنائه من دون أي مقابل، فبأمثال هكذا رجال تبنى الأوطان. الوطنيون لا يرحلون، بل تخلدهم أعمالهم".
 
 
بدوره،  غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "ستبقى ذكراك خالدة في هذا الصرح الثقافي الجبيلي. رحمك الله أستاذ أنطوان عبد المسيح، وتعازينا الحارة للعائلة وللمحبين".
 


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