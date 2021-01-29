لبنان

جمعية العزم والسعادة الإجتماعية تضع امكاناتها بتصرف بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية

Lebanon 24
29-01-2021 | 13:44
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أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا برئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إستنكر فيه ما تعرضت له البلدية من عملية حرق آثمة، وأكد له "أن جمعية العزم والسعادة الاجتماعية معنية بإعادة ترميم وتأهيل مبنى البلدية ومبنى المحكمة وأنها تضع كل الامكانات المادية والمعنوية والبشرية لديها في تصرف البلدية ومجلسها والمحكمة الشرعية.
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