سقط جريحان في حادث سير مروع على طريق الخردلي - الليطاني مفترق ديرميماس، بين " بيك اب" وسيارة "مرسيدس"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وعملت سيارات الاسعاف على نقلهما الى مستشفى مرجعيون.