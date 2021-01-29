لبنان

حادث سير مروع على طريق الخردلي الليطاني!

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:03
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سقط جريحان في حادث سير مروع على طريق الخردلي - الليطاني مفترق ديرميماس، بين " بيك اب" وسيارة "مرسيدس"، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
 
وعملت سيارات الاسعاف على نقلهما الى مستشفى مرجعيون.

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