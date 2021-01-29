تفجير 3 قنابل يدوية حربية في باحة سرايا طرابلس أُلقيت على عناصر قوى الامن

صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:قُرابة الساعة 14:30 من تاريخ اليوم 29-1-2021، سيقوم أحد خبراء فرع الحماية والتّدخل في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتفجير /3/ قنابل يدوية حربية، أُلقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سراي طرابلس، خلال اليومين الماضيّين، ولم تنفجر. ومن المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعدّدة.لذلك يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.