عون ترأس بحث في الآلية التنفيذية لخطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي

رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعافي قصر بعبدا، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع والمالية والشؤون الاجتماعية والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، عرضت خلاله الآلية التنفيذية لخطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي.