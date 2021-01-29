وزير سابق يعلن شفائه من كورونا.. "صلاتي مع من يواصل معركته"

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "خرج وباء الكورونا من جسمي اليوم بعد أن انتصرت عليه الأمس، بعد معركة شرسة. شكرا لعائلتي وأصدقائي ولمن اهتم وعالج طبيا ولمن اطمأن، وهنيئا لجميع المنتصرين، مثلي، وصلاتي مع من يواصل معركته، والعزاء لمن فقد عزيزا أصابه هذا الفيروس. حمى الله لبنان من فيروس الفساد والفقر والفتنة".

خرج وباء الكورونا من جسمي اليوم بعد أن انتصرت عليه الأمس، بعد معركةٍ شرسة. شكراً لعائلتي وأصدقائي ولمن اهتمّ وعالج طبيّاً ولمن اطمأنّ، وهنيئاً لجميع المنتصرين، مثلي، وصلاتي مع من يواصل معركته، والعزاء لمن فقد عزيزاً أصابه هذا الفيروس.

حمى الله لبنان من فيروس الفساد والفقر والفتنة — Michel Pharaon (@MichelPharaon) January 29, 2021

