لبنان

وزير سابق يعلن شفائه من كورونا.. "صلاتي مع من يواصل معركته"

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:09
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غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "خرج وباء الكورونا من جسمي اليوم بعد أن انتصرت عليه الأمس، بعد معركة شرسة. شكرا لعائلتي وأصدقائي ولمن اهتم وعالج طبيا ولمن اطمأن، وهنيئا لجميع المنتصرين، مثلي، وصلاتي مع من يواصل معركته، والعزاء لمن فقد عزيزا أصابه هذا الفيروس. حمى الله لبنان من فيروس الفساد والفقر والفتنة".
 


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