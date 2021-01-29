3786 حالة نشطة بالفيروس في بعلبك الهرمل

أعلن المحافظ بشير خضر أن عدد الاصابات بجائحة كورونا في بعلبك الهرمل بلغت منذ شباط 2020 حتى اللحظة 15056 إصابة، وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية وبلغت 10998 حالة، أما الحالات النشطة فقد سجلت 3786 حالة نشطة، وعدد الوفيات التراكمي بلغ 345 حتى اللحظة".





وأهاب خضر بالمواطنين "التزام قرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية".

