15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خير تفقد الأضرار في مبنى بلدية طرابلس: الترميم والمساعدات في أسرع وقت
Lebanon 24
29-01-2021
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد الامين العام للهيئه العليا للاغاثه اللواء محمد خير مبنى بلدية طرابلس، واطلع على الاضرار الناجمة في المبنى جراء حرقها ليل أمس أثناء الاحداث في العاصمة. وكان في استقباله رئيس المجلس البلدي الدكتور رياض يمق والاعضاء واطلع على الاضرار.
وبعد الجولة، قال اللواء خير :"أن كل إمكانيات رئاسة الحكومة وهيئة الإغاثة ستكون إبتداء من الآن مع إعادة ترميم ما تضرر وإن شاء الله يكون ذلك في أسرع وقت. وتشاورت مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وإن شاء الله سيتم المباشرة بالترميم في أسرع وقت".
أضاف: "يوم أمس وقبله كنا نتداول بما يجري على الأرض في مدينة طرابلس العزيزة وكنا نرى ان الفقراء الموجودين والذين يتحركون على الأرض هم من الذين لم تصلهم المساعدات لذلك تقرر من قبل رئيس الحكومة وفي أسرع وقت ان يعاد النظر في طريقة توزيع المساعدات اي ال 400 الف ليرة بحيث تصل إلى مستحقيها من باعة الكعك والترمس والقهوة سريعا، لأنهم الأكثر حاجة لهذه المساعدات".
وقال:" لا اعتقد ان مقر السرايا والبلدية يتمركز فيهما العدو الإسرائيلي. هذه املاكنا املاك الشعب وعلينا المحافظة عليها لا ان نبقى في بيوتنا".
وردا على سؤال، قال اللواء خير:" منذ شهرين هناك حالة طوارىء وتعبئة عامة والأجهزة الأمنية لا بد انها قادرة على معرفة من قام بهذه الأعمال التي شهدتها طرابلس".
يمق
وتحدث الدكتور يمق، فقال:"حقيقة الأمور تدمي القلب، خصوصا وان بلدية طرابلس كانت إلى جانب اهلها وتحديدا ابناء المناطق الشعبية وفقراء المدينة، والكل يعلم ويدرك هذا الموضوع، ونحن في البلدية قمنا ولا نزال نقوم بتجنيب المدينة اي صراع إن كان سياسيا او غير سياسي. وكنا دائما نحاول عدم الدخول في الصراعات المحلية رغم انها أهملت خلال السنوات الماضية. ومنذ إستلامنا مسؤولية رئاسة البلدية منذ سنة قمنا برفع الصوت ورفعنا اكثر من كتاب حول أوضاع المدينة وبوجوب الإهتمام بالطبقات الشعبية والفقيرة وعدم وجود ذلك سيؤدي إلى إنفجار إجتماعي، وعندما لم يستطيعوا إختراق البلدية منذ سنة إلى اليوم إستغلوا موضوع الفقر والفقر براء منهم. فالفقراء لا يعتدون على بلديتهم لأن كل عمالها من أبناء المناطق الشعبية، وكل عملنا هو في المناطق الشعبية حيث كانت البلدية إلى جانب الشعب".
أضاف: لقد قامت البلدية بتوزيع 3 مليارات ليرة هي قيمة حصص غذائية لأبناء المدينة، وهناك غرباء عن شعب طرابلس اتوا للقيام بهذه الفتنة وإحراق بلدية طرابلس بما لها من رمزية، ولا شك ان ذلك من شأنه إعادة جمع المدينة بكل اطيافها ومناطقها حول بلديتهم وان يكون الجميع بكل إنتماءاتهم حول البلدية في هذا الظرف الصعب ولن نرضى ولن نسمح لأحد بأن يمس هذه المدينة، كفاها عذابا وإهمالا".
تابع
الأكثر قراءة
كارمن شماس: مواليد الابراج الأكثر والأقل حظا لشهر شباط 2021
Lebanon 24
كارمن شماس: مواليد الابراج الأكثر والأقل حظا لشهر شباط 2021
18:00 | 2021-01-28
28/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع خطير جداً.. لبنان على شفير كارثة نفسية!
Lebanon 24
الوضع خطير جداً.. لبنان على شفير كارثة نفسية!
17:00 | 2021-01-28
28/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-01-28
28/01/2021 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة داخل مخيم برج البراجنة!
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة داخل مخيم برج البراجنة!
16:44 | 2021-01-28
28/01/2021 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
21:09 | 2021-01-28
28/01/2021 09:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:10 | 2021-01-29
نقابة الدواجن قدمت 30 جهاز تنفس اصطناعيا للصليب الأحمر
15:04 | 2021-01-29
وهبي تسلم رسالة من بوريطة
14:59 | 2021-01-29
ما حقيقة إقفال الجامعة الأميركية في بيروت أبوابها؟
14:53 | 2021-01-29
إطلاق نار على مواطن في طرابلس
14:47 | 2021-01-29
عملية خطف في البقاع تنتهي بعد ساعة!
14:47 | 2021-01-29
بري يعلّق على أحداث طرابلس: لتصفية الحسابات وصراع الاجندات الخارجية التي بدات ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه
فيديو
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
13:00 | 2021-01-29
29/01/2021 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
12:00 | 2021-01-29
29/01/2021 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اللص الأخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل (فيديو)
Lebanon 24
اللص الأخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل (فيديو)
23:00 | 2021-01-28
29/01/2021 15:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact