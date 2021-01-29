سلامة يُحذّر.. "يمكن أن يتفاقم الوضع في هذه الحال"

حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لمحطة "فرانس 24"، من "الوضع" قائِلًا: "الوضع صعب ويُمكن أن يتفاقم إن لم يتمّ تشكيل حكومة سريعاً لأنه ينبغي استعادة الثقة".

وقال: "هناك ثلاثة ركائز لإستعادة الثقة, الركيزة الأولى تتمثل في إعداد موازنة مع عجز أقل ويجب التفاوض مع الجهات المقرضة حيث أن هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، ثانياً هناك إصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي وثالثاً هناك توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حيث علينا إخراج الليرة اللبنانية من هذه الأسعار الثلاثة التي يتم الإستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة".

وتابع: "كل هذا الأمور بحاجة إلى حكومة ونحن بعيدون عن تشكل الحكومة الى الآن حسب ما نراه".