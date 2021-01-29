أثناء احتجاجات أمس في طرابلس.. سرقة من داخل غرفة كهرباء

أقدم مجهولون أثناء احتجاجات امس على سرقة الكابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء في شارع الحرية في طرابلس.



وتعمل فرق الصيانه التابعة لكهرباء قاديشا على اعادة الكهرباء الى المنطقة.