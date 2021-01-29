لبنان

أثناء احتجاجات أمس في طرابلس.. سرقة من داخل غرفة كهرباء

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:25
A-
A+
Doc-P-788975-637475273451288700.jpg
Doc-P-788975-637475273451288700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون أثناء احتجاجات امس على سرقة الكابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء في شارع الحرية في طرابلس.

وتعمل فرق الصيانه التابعة لكهرباء قاديشا على اعادة الكهرباء الى المنطقة.
مواضيع ذات صلة
قبلان: انقذوا طرابلس قبل أن تكون شرارة لحرق لبنان وخرابه
lebanon 24
29/01/2021 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أنا لا أتّهم أحداً بأحداث طرابلس من دون دليل ولكن بالسياسة الخطأ هو تأخير تأليف الحكومة ويجب الإسراع بتأليفها لأن الممطالة جريمة بحق لبنان
lebanon 24
29/01/2021 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: للأسف السلطة غائبة ليس في طرابلس فحسب بل في كل لبنان
lebanon 24
29/01/2021 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الهدوء إلى شوارع طرابلس وكل الطرقات التي تؤدي إلى ساحة عبد الحميد كرامي أصبحت سالكة وسط دوريات ينفذها الجيش اللبناني (الجديد)
lebanon 24
29/01/2021 15:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:10 | 2021-01-29
15:04 | 2021-01-29
14:59 | 2021-01-29
14:53 | 2021-01-29
14:47 | 2021-01-29
14:47 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website